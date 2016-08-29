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Мышляев Вячеслав Георгиевич

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Место рождения

кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.05.1942

Дата смерти

29.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1942

Отец: Мышляев Георгий Павлович

Мать: Мышляева Анна Андреевна

кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1975

Сын: Мышляев Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Мышляева Любовь

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Мышляева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышляева Любовь

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
29.08.2016
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