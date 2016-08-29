Мышляев Вячеслав Георгиевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1942
Дата смерти29.08.2016
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1942
Отец: Мышляев Георгий Павлович
Мать: Мышляева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
24.08.1975
Сын: Мышляев Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Мышляева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Мышляева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышляева Любовь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.2016