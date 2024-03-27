Мажарцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажарцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1905

Дочь: Козловская Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Мажарцев Сергей

Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лангер Татьяна

Отец ребёнка: Мажарцев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Мажарцев Сергей

Смерть
Неизвестно
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