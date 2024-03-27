Мажарцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1905
Дочь: Козловская Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Мажарцев Сергей
Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лангер Татьяна
Отец ребёнка: Мажарцев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Мажарцев Сергей
Смерть
Неизвестно