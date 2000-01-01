Кукаев Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Кукаев Степан Кузмич
Мать: Кукаева Анна Петровна
Рождение ребёнка
11.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно