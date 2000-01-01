Кукаев Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукаев Григорий Степанович

Кукаев Григорий Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Кукаев Степан Кузмич

Мать: Кукаева Анна Петровна

Рождение ребёнка
11.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close