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Новиков Пётр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Новикова (Мишина) Павлина (Пава) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Новикова (Мишина) Павлина (Пава) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Вера Петровна

Мать ребёнка: Новикова (Мишина) Павлина (Пава) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова (Новикова) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Новикова (Мишина) Павлина (Пава) Александровна

Работа или профессия
Неизвестно

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