Климик Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Отец ребёнка: Климик Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климик Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климик Петр Иванович
Отец ребёнка: Климик Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климик) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Климик Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1942
Отец ребёнка: Климик Иван Иванович