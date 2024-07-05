Климик Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Климик Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Климик Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климик Сергей Иванович

Отец ребёнка: Климик Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климик Петр Иванович

Отец ребёнка: Климик Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климик) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Климик Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1942

Сын: Климик Владимир Иванович

Отец ребёнка: Климик Иван Иванович

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