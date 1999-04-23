Туманов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1918
Дата смерти23.04.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1918
Отец: Туманов Дмитрий Фролович
Мать: Туманова Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
13.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туманова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туманова Ирина Ивановна
Смерть
23.04.1999