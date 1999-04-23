Туманов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1918

Дата смерти

23.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1918

Отец: Туманов Дмитрий Фролович

Мать: Туманова Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
13.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туманова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Ирина Ивановна

Смерть
23.04.1999
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