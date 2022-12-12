Матвеев Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Военная служба
25.09.1940
г. Санчурск, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Воинское звание: красноармеец | Санчурский РВК
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: пропал без вести