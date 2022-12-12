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Матвеев Алексей Григорьевич

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Место рождения

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Матвеев Григорий Алексеевич

Мать: Матвеева Татьяна Ильинична

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Военная служба
25.09.1940
г. Санчурск, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Воинское звание: красноармеец | Санчурский РВК
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: пропал без вести
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