Кедров? Зиновий Дмитриевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1770 и 1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Трефилова Надежда Зиновьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно