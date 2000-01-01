Кедров? Зиновий Дмитриевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедров? Зиновий Дмитриевич?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1770 и 1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1810 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Трефилова Надежда Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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