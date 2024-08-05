Поспелова (Лебедева (?)) Ольга Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова (Лебедева (?)) Ольга Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
30.06.1892

Дочь: (Поспелова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Поспелов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
22.03.1895

Дочь: (Поспелова) Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Поспелов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
24.03.1900

Дочь: (Поспелова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Поспелов Сергей Владимирович

Смерть
Неизвестно

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