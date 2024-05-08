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Luft Johann v. Johann Georg

Место рождения

Новозлатополь

Дата рождения

08.08.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1860

Отец: Luft Johann Georg

Мать: Luft (Stumpf) Margaretha Elisabeth

бывшее название Еврейской колонии Judenkolonie Nr.1 Из книги Канкрина И.В."Еврейские земледельческие колонии Александровского уезда Екатеринославской губернии" Екатеринослав, 1893. С. 92-124. Образцов... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1881

Дочь: Luft Elisabeth Johann

Мать ребёнка: Luft (Seibel) Karolina

Шелковичное, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.09.1882

Сын: Luft Johann Georg

Мать ребёнка: Luft (Seibel) Karolina

Шелковичное, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.06.1888

Сын: Luft Johann Johann

Мать ребёнка: Luft (Seibel) Karolina

Шелковичное, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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