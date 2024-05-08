Luft Johann v. Johann Georg
Место рождения
Дата рождения08.08.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1860
бывшее название Еврейской колонии Judenkolonie Nr.1 Из книги Канкрина И.В."Еврейские земледельческие колонии Александровского уезда Екатеринославской губернии" Екатеринослав, 1893. С. 92-124. Образцов... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1881
Дочь: Luft Elisabeth Johann
Мать ребёнка: Luft (Seibel) Karolina
Рождение ребёнка
18.09.1882
Сын: Luft Johann Georg
Мать ребёнка: Luft (Seibel) Karolina
Рождение ребёнка
24.06.1888
Сын: Luft Johann Johann
Мать ребёнка: Luft (Seibel) Karolina
Смерть
Неизвестно