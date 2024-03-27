(Мазитова) Фагиля Ахметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мазитова) Фагиля Ахметдиновна

(Мазитова) Фагиля Ахметдиновна

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
25.05.1912

Дочь: Мунавара Минияровна

Отец ребёнка: Мазитов Минияр Минибаевич

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Мазитов Минивали Миниярович

Отец ребёнка: Мазитов Минияр Минибаевич

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
13.04.1917

Дочь: Анвара Минияровна

Отец ребёнка: Мазитов Минияр Минибаевич

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазитова Мунавара Минияровна

Отец ребёнка: Мазитов Минияр Минибаевич

Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазитов Минияр Минибаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close