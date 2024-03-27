(Мазитова) Фагиля Ахметдиновна
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1912
Дочь: Мунавара Минияровна
Отец ребёнка: Мазитов Минияр Минибаевич
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
25.09.1914
Сын: Мазитов Минивали Миниярович
Отец ребёнка: Мазитов Минияр Минибаевич
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
13.04.1917
Дочь: Анвара Минияровна
Отец ребёнка: Мазитов Минияр Минибаевич
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазитова Мунавара Минияровна
Отец ребёнка: Мазитов Минияр Минибаевич
Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно