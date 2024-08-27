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Швецов Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Галина Макмимовна

Мать ребёнка: Швецова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Швецова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Федор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Александра Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1922

Дочь: Казанцева Валентина Максимовна

Мать ребёнка: Швецова Александра Петровна

Смерть
1939
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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