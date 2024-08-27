Швецов Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Галина Макмимовна
Мать ребёнка: Швецова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Швецова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Федор Максимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1922
Дочь: Казанцева Валентина Максимовна
Мать ребёнка: Швецова Александра Петровна
Смерть
1939
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область