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Мартынцев Артем Сергеевич
Мартынцев Артем Сергеевич
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Место рождения
Ухта
, Ухта, Республика Коми
Дата рождения
03.07.1984
Пол
Мужской
Отец
Мартынцев Сергей Анатольевич
1960 г.р.
Мать
Мартынцева (Бодрова) Мирослава Александровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1984
Отец:
Мартынцев Сергей Анатольевич
Мать:
Мартынцева Мирослава Александровна
Ухта
, Ухта, Республика Коми
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