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Мартынцев Артем Сергеевич

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Место рождения

Ухта, Ухта, Республика Коми

Дата рождения

03.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1984

Отец: Мартынцев Сергей Анатольевич

Мать: Мартынцева Мирослава Александровна

Ухта, Ухта, Республика Коми
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