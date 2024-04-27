Федосей Иванов
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Иван Степанов
Мать: Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Фекла Федосеева
Мать ребёнка: Анна Ларионова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Праскевия Федосеева
Мать ребёнка: Анна Ларионова
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Никулин Матвей Федосеев(ич)
Мать ребёнка: Анна Ларионова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Анна Ларионова
Смерть
Неизвестно