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Федосей Иванов

Место рождения

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Иван Степанов

Мать: Анна Семенова

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Фекла Федосеева

Мать ребёнка: Анна Ларионова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Праскевия Федосеева

Мать ребёнка: Анна Ларионова

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Никулин Матвей Федосеев(ич)

Мать ребёнка: Анна Ларионова

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Анна Ларионова

Смерть
Неизвестно

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