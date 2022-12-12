(Тарабина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарабина) Анна Васильевна

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Место рождения

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухопаров Григорий Александрович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухопаров Григорий Александрович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
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