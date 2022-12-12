(Тарабина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухопаров Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухопаров Григорий Александрович
Смерть
Неизвестно