(Бухарцова) Софья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бухарцова) Софья Кузьмина

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Между 1742 и 1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Бухарцов Козьма Трофимов

Мать: Бухарцова Марина Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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