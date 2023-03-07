Кудрявцев Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кудрявцев Андрей Петрович
Мать ребёнка: Кудрявцева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Кудрявцева Прасковья Васильевна
Работа или профессия
1832
Дьячок Крестовоздвиженской Угольской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1833
Перемещен к Спасской Угольской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно