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Кудрявцев Петр Яковлевич

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Место рождения

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кудрявцев Яков Иванович

Мать: Кудрявцева Евдокия Афанасьевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кудрявцев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Прасковья Васильевна

Здвиженье, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кудрявцев Иван Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Прасковья Васильевна

Здвиженье, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1832
Здвиженье, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дьячок Крестовоздвиженской Угольской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1833
Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Спасской Угольской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Прасковья Васильевна

Здвиженье, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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