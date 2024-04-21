Зимин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Пётр

Зимин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Зимина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Зимина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касаткина Александра Петровна

Мать ребёнка: Зимина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Василий Петрович

Мать ребёнка: Зимина Фекла

Рождение ребёнка
1869

Сын: Зимин Николай Петрович

Мать ребёнка: Зимина Фекла

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.