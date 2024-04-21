Зимин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Зимина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Зимина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касаткина Александра Петровна
Мать ребёнка: Зимина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зимина Фекла
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Зимина Фекла
Смерть
Неизвестно