Кряквина Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Меркушина Прасковья Шестакова
Отец ребёнка: Шестаков Максим Лазаревич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Шестаков Максим Лазаревич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шестаков Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Шестаков Максим Лазаревич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шестакова Агафья Шестакова
Отец ребёнка: Шестаков Максим Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно