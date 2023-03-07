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Кряквина Акилина Ивановна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Меркушина Прасковья Шестакова

Отец ребёнка: Шестаков Максим Лазаревич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Шестаков Максим Лазаревич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шестаков Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Шестаков Максим Лазаревич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шестакова Агафья Шестакова

Отец ребёнка: Шестаков Максим Лазаревич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Максим Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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