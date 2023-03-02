Монгуш Дакан-оол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Дакан-оол

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1990

Сын: Монгуш Калсан-Церин Монгушевич

Мать ребёнка: Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна

Рождение ребёнка
19.04.1996

Сын: Монгуш Кан-Демир Дакан-оолович

Мать ребёнка: Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна

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