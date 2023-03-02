Монгуш Дакан-оол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1990
Сын: Монгуш Калсан-Церин Монгушевич
Мать ребёнка: Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна
Рождение ребёнка
19.04.1996
Сын: Монгуш Кан-Демир Дакан-оолович
Мать ребёнка: Доптуг-Оол Алимпиада Монгушевна
Бракосочетание
Неизвестно