Михайличенко Степан Михайлович
Место рожденияПолтавская губерния
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти1939
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Михайличенко Михаил
Мать: Неизвестно
Полтавская губерния
Тарасенко (Михайличенко) Мария Андреевна поведала, что Степан Михайлович прожил 75 лет, и умер до войны.
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Найдюкова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
06.10.1900
Сын: Михайличенко Андрей Степанович
Мать ребёнка: Степанида
Николаевка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1939
Орловка, Киргизия