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Михайличенко Степан Михайлович

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Место рождения

Полтавская губерния

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Михайличенко Михаил

Мать: Неизвестно

Полтавская губерния
Тарасенко (Михайличенко) Мария Андреевна поведала, что Степан Михайлович прожил 75 лет, и умер до войны.
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Найдюкова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Михайличенко Андрей Степанович

Мать ребёнка: Степанида

Николаевка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1939
Орловка, Киргизия
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