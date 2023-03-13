Иванов Степан Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Иванов Савелий
Мать: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
24.10.1898
Дочь: Казанова Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Наталья Фёдоровна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина? Степановна
Мать ребёнка: Иванова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Иванова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Степановна
Мать ребёнка: Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Фёдоровна