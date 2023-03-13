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Иванов Степан Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Иванов Савелий

Мать: Параскева Фёдорова

Рождение ребёнка
24.10.1898

Дочь: Казанова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Наталья Фёдоровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина? Степановна

Мать ребёнка: Иванова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Иванова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Степановна

Мать ребёнка: Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Ливон Степанович

Мать ребёнка: Наталья Фёдоровна

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