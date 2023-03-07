Хижняк Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.06.1922
Дата смерти18.02.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серкова Анна Павловна
Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
18.02.1971