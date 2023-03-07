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Хижняк Александр Иванович

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Место рождения

Николаевка, Харківська область

Дата рождения

17.06.1922

Дата смерти

18.02.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Харківська область
Рождение ребёнка
20.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серкова Анна Павловна

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
18.02.1971
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