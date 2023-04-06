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Сыромятников Андрей Андреевич

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.08.1824

Дата смерти

После 29.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1824

Отец: Сыромятников Андрей Фёдорович

Мать: Сыромятникова Мария Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.08.1824
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Сыромятников Никита Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1849

Сын: Сыромятников Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 10.08.1850

Жена: Сыромятникова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
29.03.1851

Сын: Сыромятников Василий Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Еремина-Никулина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
21.12.1856

Сын: Сыромятников Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1864

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1866

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1871

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1871

Дочь: Киндясова Матрёна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.06.1866
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