Сыромятников Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1824
Дата смертиПосле 29.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1824
Крещение
29.08.1824
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Сыромятников Никита Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1849
Сын: Сыромятников Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
29.03.1851
Сын: Сыромятников Василий Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Еремина-Никулина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1856
Сын: Сыромятников Пётр Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1864
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
29.06.1866
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
18.03.1871
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1871
Дочь: Киндясова Матрёна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.06.1866