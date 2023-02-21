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Смирнов Игорь Григорьевич

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Место рождения

(Вяльцевского(Кологвивского) р-на Костромской обл д. Ивановское

Дата рождения

22.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922

Отец: Смирнов Григорий

Мать: Смирнова Ираида Михайловна

(Вяльцевского(Кологвивского) р-на Костромской обл д. Ивановское
Военная служба
22.06.1939
Военная служба
31.01.1949
248 иап,92 иап,112 гв. иап,181 гв. иап
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова ЛИДИЯ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова ЛИДИЯ

Работа или профессия
Неизвестно
летчик | фронтовик
Место жительства
Неизвестно
г.Новомосковск
Военная награда
Неизвестно
Смирнов Игорь Григорьевич Наградной документ Дата рождения: __.__.1922 Воинское звание: гв. ст. лейтенант Кто наградил: Президиум : Медаль «За оборону Сталинграда» Дата документа: 22.12.1942 Информаци... Показать все
Смерть
Неизвестно
Московская обл
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