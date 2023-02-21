Смирнов Игорь Григорьевич
Место рождения(Вяльцевского(Кологвивского) р-на Костромской обл д. Ивановское
Дата рождения22.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922
Отец: Смирнов Григорий
(Вяльцевского(Кологвивского) р-на Костромской обл д. Ивановское
Военная служба
22.06.1939
Военная служба
31.01.1949
248 иап,92 иап,112 гв. иап,181 гв. иап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова ЛИДИЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова ЛИДИЯ
Работа или профессия
Неизвестно
летчик | фронтовик
Место жительства
Неизвестно
г.Новомосковск
Военная награда
Неизвестно
Смирнов Игорь Григорьевич Наградной документ Дата рождения: __.__.1922 Воинское звание: гв. ст. лейтенант Кто наградил: Президиум : Медаль «За оборону Сталинграда» Дата документа: 22.12.1942 Информаци... Показать все
Смерть
Неизвестно
Московская обл