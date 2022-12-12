Лыкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1929
Дочь: Лыкова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Лыков Андрей
Лыс, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Чернышова Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Лыков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыков Иван Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно