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Марк Васильев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1794 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Василий Алексеев (Ич)

Мать: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Никита Марков (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Захарова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Матрена Маркова (Вна)

Мать ребёнка: Евдокея Захарова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Осип Марков (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Захарова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Василий Марков (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Захарова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокея Захарова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1828
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