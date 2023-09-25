Прокофьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
24.09.?

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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