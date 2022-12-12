Никулина (Квосцова) Фёкла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти27.06.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Квосцов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1904
Сын: Никулин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Никулин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Прусакова Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Никулин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Никулин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1932
Дочь: Кучеренко Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Никулин Ефим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
27.06.1968