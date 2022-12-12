Никулина (Квосцова) Фёкла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Квосцова) Фёкла Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

27.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Квосцов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1903 и 1904

Сын: Никулин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Никулин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Прусакова Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Никулин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Никулин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Никулин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1932

Дочь: Кучеренко Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Никулин Ефим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Ефим Петрович

Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
27.06.1968
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