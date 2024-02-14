Саберов Садек Хусяинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саберов Садек Хусяинович

Место рождения

Горьковская обл., Пильненский р-н, с. Н. Мочалеи

Дата рождения

14.02.1923

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1923

Отец: Равилов Хусяин

Мать: Равилова Алимя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабиров (Сабирова) Васфия

Военная награда
Неизвестно
Саберов Садек Хусяинович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1923Горьковская обл., Пильненский р-н, с. Н. Мочалеи. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия

Рождение ребёнка
14.07.1950

Сын: Саберов Сяид Садекович

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия

Рождение ребёнка
13.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия

Рождение ребёнка
03.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия

Рождение ребёнка
11.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия

Рождение ребёнка
19.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия

Рождение ребёнка
04.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия

Рождение ребёнка
04.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия

Рождение ребёнка
18.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия

Смерть
1999

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