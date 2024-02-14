Саберов Садек Хусяинович
Место рожденияГорьковская обл., Пильненский р-н, с. Н. Мочалеи
Дата рождения14.02.1923
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1923
Отец: Равилов Хусяин
Мать: Равилова Алимя
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Саберов Садек Хусяинович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1923Горьковская обл., Пильненский р-н, с. Н. Мочалеи. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
14.07.1950
Мать ребёнка: Сабиров (Сабирова) Васфия
Рождение ребёнка
13.02.1952
Рождение ребёнка
03.01.1957
Рождение ребёнка
11.04.1958
Рождение ребёнка
19.03.1960
Рождение ребёнка
04.10.1961
Рождение ребёнка
04.05.1963
Рождение ребёнка
18.08.1968
Смерть
1999