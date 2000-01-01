Кальмин Владимир Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1936
Дата смерти21.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Завод ,,Заря"
Мастер
Смерть
21.03.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область