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Кальмин Владимир Аксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1936

Дата смерти

21.03.1987

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936

Отец: Кальмин Аксентий Степанович

Мать: Кальмина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Завод ,,Заря"
Мастер
Смерть
21.03.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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