Муталлапов Каримьян Хабибьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Муталлапов Хабибьян Муталлапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муталлапова Нура
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муталлапова Нура
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно