Муталлапов Каримьян Хабибьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муталлапов Каримьян Хабибьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Муталлапов Хабибьян Муталлапович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муталлапова Нура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муталлапова Нура

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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