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Васса
Васса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трофим
Мать
Не указана
Дети
Евдокия
1790 г.р.
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь:
Евдокия
Отец ребёнка:
Леонтий
Смерть
Неизвестно
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