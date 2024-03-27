Забиров Мухаметхафиз Мухаметаминович
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Забиров Мухаметлатиф Мухаметхафизович
Мать ребёнка: Забирова Загида Мазитовна
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Забирова Загида Мазитовна
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1852
Сын: Забиров Хубитула Мухаметхафизович
Мать ребёнка: Забирова Загида Мазитовна
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Забиров Гильмитдин Мухаметхафизович
Мать ребёнка: Забирова Загида Мазитовна
Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно