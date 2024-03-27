Забиров Мухаметхафиз Мухаметаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабиров Мухаметхафиз Мухаметаминович

Забиров Мухаметхафиз Мухаметаминович

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Забиров Мухаметлатиф Мухаметхафизович

Мать ребёнка: Забирова Загида Мазитовна

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мухаметхафизов Фахритдин

Мать ребёнка: Забирова Загида Мазитовна

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Забиров Хубитула Мухаметхафизович

Мать ребёнка: Забирова Загида Мазитовна

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Забиров Гильмитдин Мухаметхафизович

Мать ребёнка: Забирова Загида Мазитовна

Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забирова Загида Мазитовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close