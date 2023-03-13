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Пузанов Алексей Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Пузанов Семён Иванов

Мать: Пузанова Неизвестно

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пузанов Феоктист Алексеев

Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пузанов Прокофий Алексеев

Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пузанов Яков Алексеев

Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Пузанов Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пузанов Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Акулина Емельянова

Смерть
Неизвестно
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