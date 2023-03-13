Пузанов Алексей Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Пузанов Семён Иванов
Мать: Пузанова Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пузанов Феоктист Алексеев
Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пузанов Прокофий Алексеев
Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Пузанова Акулина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно