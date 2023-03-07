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Вотинцева Екатерина Сергеевна
Вотинцева Екатерина Сергеевна
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Место рождения
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
Дата рождения
18.06.1994
Пол
Женский
Отец
Вотинцев Сергей Леонидович
1963 г.р.
Мать
Мягкова (Тараканова) Любовь Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1994
Отец:
Вотинцев Сергей Леонидович
Мать:
Мягкова Любовь Ивановна
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
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