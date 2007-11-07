Старновский Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарновский Игорь Александрович

Старновский Игорь Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1973

Отец: Старновский Александр Васильевич

Мать: Старновская Варвара Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close