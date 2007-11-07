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Старновский Игорь Александрович
Старновский Игорь Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.1973
Пол
Мужской
Отец
Старновский Александр Васильевич
1954 г.р.
Мать
Старновская Варвара Ивановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1973
Отец:
Старновский Александр Васильевич
Мать:
Старновская Варвара Ивановна
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