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Василий Борисов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Борис Миронов (Ич)

Мать: Федосья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1849

Сын: Димитрий Васильев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1849
Воинское звание: рекрут
Смерть
До 1866

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