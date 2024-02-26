Василий Борисов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Борис Миронов (Ич)
Мать: Федосья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1849
Воинское звание: рекрут
Смерть
До 1866