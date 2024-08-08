Шумков Федор Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумков Митрофан Федорович
Мать: Кирилова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шумкова Евфросинья Андреевна
Рождение ребёнка
С 1878 по 1879 ст.
Дочь: Монина (Шумкова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шумкова Евфросинья Андреевна
Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно