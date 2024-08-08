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Шумков Федор Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумков Митрофан Федорович

Мать: Кирилова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкова Евфросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумков Власий Федорович

Мать ребёнка: Шумкова Евфросинья Андреевна

Рождение ребёнка
С 1878 по 1879 ст.

Дочь: Монина (Шумкова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шумкова Евфросинья Андреевна

Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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