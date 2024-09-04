Алгазин Гурьян Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Гурьян Матвеевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1889

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Алгазин Матвей Харитонович

Мать: Алгазина Агафья К...

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Усольцева) Агафья Назаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
03.08.1917

Сын: Алгазин Борис Гурьянович

Мать ребёнка: Алгазина (Усольцева) Агафья Назаровна

Смерть
1931

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