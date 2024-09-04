Алгазин Гурьян Матвеевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1889
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Алгазин Матвей Харитонович
Мать: Алгазина Агафья К...
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
03.08.1917
Мать ребёнка: Алгазина (Усольцева) Агафья Назаровна
Смерть
1931