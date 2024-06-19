Бочаров Фадей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти26.04.1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Бочаров Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1803
Жена: Анстасия Пахомова
Рождение ребёнка
06.12.1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1811
Дочь: Бочарова Евдокия Фадеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.04.1814
лихорадка