Бочаров Фадей Петров 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бочаров Фадей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

26.04.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Бочаров Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1803

Жена: Анстасия Пахомова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
06.12.1808

Сын: Бочаров Николай Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1811

Дочь: Бочарова Евдокия Фадеева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.04.1814
Щукино, город Алексин, Тульская область
лихорадка

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