Ивакина (Шекунова)Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1997
Дочь: Ивакина (Жданова)Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Ивакин Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
04.08.1998
Дочь: Ивакина Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Ивакин Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
20.08.2013
Отец ребёнка: Ивакин Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно