Ивакина (Шекунова)Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивакина (Шекунова)Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1997

Дочь: Ивакина (Жданова)Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Ивакин Евгений Алексеевич

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.08.1998

Дочь: Ивакина Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Ивакин Евгений Алексеевич

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
20.08.2013

Сын: Ивакин Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Ивакин Евгений Алексеевич

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивакин Евгений Алексеевич

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