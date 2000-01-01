Шишкина Зинаида Савельевна (Сабитовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Зинаида Савельевна (Сабитовна)

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Место рождения

Керби

Дата рождения

С 07.04.1906

Дата смерти

15.07.1982

Пол

Женский

Отец

С 1884 г.р.

Мать

Муж

1889 г.р.

Дети

С 1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 07.04.1906

Отец: Амиров Сабит

Мать: Маланья

Керби
Рождение ребёнка
С 06.06.1933

Сын: Шишкин Герой Макарович

Отец ребёнка: Шишкин Макар Семёнович

Нижняя Тамбовка
Рождение ребёнка
05.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Макар Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Макар Семёнович

Смерть
15.07.1982
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