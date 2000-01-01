Шишкина Зинаида Савельевна (Сабитовна)
Место рожденияКерби
Дата рожденияС 07.04.1906
Дата смерти15.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 07.04.1906
Отец: Амиров Сабит
Мать: Маланья
Керби
Рождение ребёнка
С 06.06.1933
Отец ребёнка: Шишкин Макар Семёнович
Нижняя Тамбовка
Рождение ребёнка
05.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Макар Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1982