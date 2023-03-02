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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1908

Сын: Клосовский Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Клосовский ?

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Клосовский Всеволод Александрович

Отец ребёнка: Клосовский ?

Тебриз Азербайджан,Иран
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