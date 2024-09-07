Зимина Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Зимин Осип Федорович
Отец ребёнка: Зимин Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Зимин Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Зимин Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Зимин) Васса Федоровна
Отец ребёнка: Зимин Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно