Зимина Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Зимин Осип Федорович

Отец ребёнка: Зимин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Зимин Никита Федорович

Отец ребёнка: Зимин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Зимин Козма Федорович

Отец ребёнка: Зимин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Зимин) Васса Федоровна

Отец ребёнка: Зимин Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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