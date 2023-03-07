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Бабин Козьма Савинов

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Бабин Савва Архипов

Мать: Бабина Ирина Потапова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Бабин Викул Козьмин

Мать ребёнка: Бабина Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1850
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