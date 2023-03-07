Бабин Козьма Савинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Бабин Савва Архипов
Мать: Бабина Ирина Потапова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Бабин Викул Козьмин
Мать ребёнка: Бабина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850