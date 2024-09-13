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Тебеньков Александр Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

14.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Тебеньков Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тебенькова Анна Александровна

Мать ребёнка: Тебенькова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лущинская (Тебенькова) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Тебенькова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тебеньков Иван Александрович

Мать ребёнка: Тебенькова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тебенькова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
23.01.1962

Жена: Тебенькова Татьяна Ивановна

Фабричное, Туринский, Свердловская область
Смерть
14.02.1966
Фабричное, Туринский, Свердловская область
Кровоизлияние в левое полушарие головного мозга

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