Тебеньков Александр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти14.02.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Тебеньков Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тебенькова Анна Александровна
Мать ребёнка: Тебенькова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лущинская (Тебенькова) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Тебенькова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тебеньков Иван Александрович
Мать ребёнка: Тебенькова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тебенькова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
23.01.1962
Смерть
14.02.1966
Кровоизлияние в левое полушарие головного мозга