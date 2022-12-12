Самокиш (Исаченко) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самокиш (Исаченко) Галина Николаевна

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Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

07.01.?

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?

Отец: Алексеев Валентин Сергеевич

Мать: Исаченко Алла Ивановна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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