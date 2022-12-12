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Самокиш (Исаченко) Галина Николаевна
Самокиш (Исаченко) Галина Николаевна
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Место рождения
Северодвинск
, Северодвинск, Архангельская область
Дата рождения
07.01.?
Пол
Женский
Отец
Алексеев Валентин Сергеевич
Мать
Исаченко (Кошкина) Алла Ивановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.?
Отец:
Алексеев Валентин Сергеевич
Мать:
Исаченко Алла Ивановна
Северодвинск
, Северодвинск, Архангельская область
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