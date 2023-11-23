Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Степанов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мария Борисова

Отец ребёнка: Борис Степанов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Михаил Борисов

Отец ребёнка: Борис Степанов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Иоаким Борисов

Отец ребёнка: Борис Степанов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Акилина Борисова

Отец ребёнка: Борис Степанов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Яхонтов Николай Борисов

Отец ребёнка: Борис Степанов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Яхонтов Стефан Борисов

Отец ребёнка: Борис Степанов

Смерть
После 1782

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