Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Степанов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мария Борисова
Отец ребёнка: Борис Степанов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Михаил Борисов
Отец ребёнка: Борис Степанов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иоаким Борисов
Отец ребёнка: Борис Степанов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Акилина Борисова
Отец ребёнка: Борис Степанов
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Борис Степанов
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Борис Степанов
Смерть
После 1782