Бобраков Роман
мужской, родился Неизвестно
ОтецБобраков Мартин МатвеевОколо 1762 г.р.
Дети
Бобраков Тихон РомановичНеизвестно г.р.
Жиляева (Бобракова) Иулита РомановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобраков Мартин Матвеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жиляева (Бобракова) Иулита Романовна
Мать ребёнка: не указана